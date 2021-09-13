Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

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Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес решил прекратить выступления за сборную России.

30-летний футболист ушёл из национальной команды, чтобы сосредоточиться на клубной карьере.

Фернандес - этнический бразилец, получивший российское гражданство в июле 2016 года.

Игрок дебютировал за сборную в октябре 2017 года, сыграл 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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