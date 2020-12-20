Марио Фернандес женился (фото)
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вступил в брак со своей девушкой Марьяной Шотт де Фрейтас.
Фотографию со свадьбы футболиста опубликовал журналист Фабио Алейшу в своем Twitter.
"А кто женился сегодня? Супер Марио. Поздравляю", — написал Алейшу.
А кто женился сегодня?— Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) December 19, 2020
Супер Марио.
Поздравляю. pic.twitter.com/KUxgpDMOk3
30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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