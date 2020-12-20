Марио Фернандес женился (фото)

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вступил в брак со своей девушкой Марьяной Шотт де Фрейтас.

Фотографию со свадьбы футболиста опубликовал журналист Фабио Алейшу в своем Twitter.

"А кто женился сегодня? Супер Марио. Поздравляю", — написал Алейшу.

А кто женился сегодня?



Супер Марио.



Поздравляю. pic.twitter.com/KUxgpDMOk3 — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) December 19, 2020

30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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