Марио Фернандес женился (фото)

Теги цска москвамарио фернандес

Марио Фернандес женился (фото)

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вступил в брак со своей девушкой Марьяной Шотт де Фрейтас.

Фотографию со свадьбы футболиста опубликовал журналист Фабио Алейшу в своем Twitter.

"А кто женился сегодня? Супер Марио. Поздравляю", — написал Алейшу.

30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: СМИ: Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 декабря

Главные новости дня: 19 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов