Марио Фернандесом интересуется еще один итальянский клуб

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Марио Фернандесом интересуется еще один итальянский клуб

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может покинуть клуб предстоящим летом.

Сообщается, что кроме "Зенита" на игрока также претендует "Интер", который способен перебить предложение питерского клуба. Ранее интерес к игроку также проявляла "Рома".

Трансферная стоимость натурализованного бразильца оценивается в 26 миллионов евро.

В этом сезоне Фернандес провел 32 игры, в которых отметился одним голом и 8 ассистами.

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