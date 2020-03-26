Марио Гетце может стать игроком "Байера"

"Байер" интересуется полузащитником "Боруссии" Марио Гетце. Об этом сообщает Sport1.de.

По данным источника, если 27-летний футболист не продлит контракт с немецким клубом, он станет свободным агентом и в "Байер" сможет перейти бесплатно.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Интер", "Милан" и "Наполи".

В нынешнем сезоне Гетце участвовал в 19 матчах, отметившись 3 голами. Контракт хавбека со "шмелями" рассчитан до лета 2020 года.

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