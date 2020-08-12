Марио Гетце отказался от перехода в клуб Бекхэма

Теги марио гётцеинтер майамидэвид бекхэмтрансферы

Марио Гетце отказался от перехода в клуб Бекхэма

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце отклонил предложение о переходе в "Интер Майами", сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист намерен продолжить карьеру в Европе, поэтому его не заинтересовал переход в американский клуб, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

28-летний Гетце покинул "Боруссию" летом и теперь хавбек является свободным агентом. Интерес к игроку проявляют "Атлетико", "Милан", "Севилья", "Лацио" и "Фиорентина".

Не пропустите: Марио Гетце впервые стал отцом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Блез Матюиди покинул "Ювентус"

Блез Матюиди покинул "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов