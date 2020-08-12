Марио Гетце отказался от перехода в клуб Бекхэма

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце отклонил предложение о переходе в "Интер Майами", сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист намерен продолжить карьеру в Европе, поэтому его не заинтересовал переход в американский клуб, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

28-летний Гетце покинул "Боруссию" летом и теперь хавбек является свободным агентом. Интерес к игроку проявляют "Атлетико", "Милан", "Севилья", "Лацио" и "Фиорентина".

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