Марио Гетце отказался от перехода в клуб Бекхэма
Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце отклонил предложение о переходе в "Интер Майами", сообщает Bild.
По сведениям источника, футболист намерен продолжить карьеру в Европе, поэтому его не заинтересовал переход в американский клуб, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
28-летний Гетце покинул "Боруссию" летом и теперь хавбек является свободным агентом. Интерес к игроку проявляют "Атлетико", "Милан", "Севилья", "Лацио" и "Фиорентина".
Не пропустите: Марио Гетце впервые стал отцом. | http://soccernews.ru
главное
-
В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"
-
"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА
-
"Барселона" огласила заявку на матч с "Баварией"
-
Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с "Ахматом"
-
ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5
Лента новостей
-
Бывший вратарь "Локомотива" назвал геноцидом происходящее в Беларуси
-
Максименко оценил переход Кокорина в "Спартак"
-
Защитник "Барселоны" заразился коронавирусом
-
1
Блез Матюиди покинул "Ювентус"
-
"Урал" готов подписать Дениса Глушакова
-
В "Атлетике" зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
-
Марио Гетце отказался от перехода в клуб Бекхэма
-
1
Криштиану Роналду выложил новую фотографию с отдыха со своей девушкой
-
15-летний Пиняев забил первый гол в профессиональном футболе
-
Марио Балотелли исполнилось 30 лет
-
1
Российский форвард вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения
-
1
Один из лидеров "Баварии" может пропустить матч с "Барселоной"
-
В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"
-
"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА
-
"Реал" обойдется без трансферов, но вернет нескольких игроков из аренды
-
Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры
-
"Барселона" огласила заявку на матч с "Баварией"
-
"Спартак" объявил об уходе главного врача команды
-
1
Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с "Ахматом"
-
2
Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20