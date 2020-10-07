Марио Гетце перешел в голландский топ-клуб
Бывший полузащитник сборной Германии Марио Гетце перешел в ПСВ из Эйндховена, сообщается на официальном сайте голландского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался ПСВ бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
#MeisterMario = PSV’er! ⚪️ pic.twitter.com/5QDbqu5eTB— PSV (@PSV) October 6, 2020
28-летний Гетце ранее играл за дортмундскую "Боруссии" и мюнхенскую "Баварию". Пятикратный чемпион Германии, четырехкратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира.
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|АЗ
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|Утрехт
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|Хераклес
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|Гронинген
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|Виллем II
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|ВВВ Венло
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