Марио Гетце впервые стал отцом
В семье полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце родился ребенок. Его жена Анн-Катрин Бреммель 5 июня родила сына Рима.
"Наш сын Рим родился 5 июня. Мы очень счастливы! Рим и его мама чувствуют себя хорошо", — написал Гетце в своем Instagram.
Напомним, ранее сообщалось, что Гетце покинет "Боруссию" летом.
В нынешнем сезоне 27-летний Гетце провел за "Боруссию" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20