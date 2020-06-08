Марио Гетце впервые стал отцом

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Марио Гетце впервые стал отцом

В семье полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце родился ребенок. Его жена Анн-Катрин Бреммель 5 июня родила сына Рима.

"Наш сын Рим родился 5 июня. Мы очень счастливы! Рим и его мама чувствуют себя хорошо", — написал Гетце в своем Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Гетце покинет "Боруссию" летом.

В нынешнем сезоне 27-летний Гетце провел за "Боруссию" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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