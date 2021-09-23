Марио Гомес может получить работу в "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм Гомеса/Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Германии Марио Гомес может получить должность в "РБ Лейпциг".

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, клуб ведет переговоры с бывшим футболистом о назначении на одну из руководящих должностей.

По информации источника, переговоры идут о работе по развитию трех футбольных клубов холдинга Red Bull.

Напомним, что Гомес завершил игровую карьеру в июне 2020 года. Он выступал за такие команды, как мюнхенская "Бавария" или "Штутгарт".

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