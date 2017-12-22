Марио Гомес может вернуться в "Штутгарт"

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Марио Гомес может вернуться в "Штутгарт"

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес близок к переходу в "Штутгарт", сообщает Kicker.

По сведениям издания, клубы практически договорились и трансфер может завершиться в ближайшие дни. Сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что форвард является воспитанником "Штутгарта" и выступал за клуб с 2003 по 2009 годы.

В этом сезоне 32-летний Гомес провел за "Вольфсбург" 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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