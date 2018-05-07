Марио Гомес надеется сыграть на ЧМ-2018

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес надеется сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.

"Надеюсь, меня включат в заявку сборной, но я расслаблен - если нет, то нет" - цитирует 32-летнего форварда ESPN.

Отметим, что Гомес сыграл за сборную Германии 71 матч и забил 31 гол.

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