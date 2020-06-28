Марио Гомес объявил о завершении карьеры

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Марио Гомес объявил о завершении карьеры
Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес принял решение о завершении карьеры после выхода команды в Бундеслигу.

"Марио Гомес прощается со "Штутгартом" после длинной и выдающейся карьеры. Благодарим тебя за голы в составе нашей команды, Марио", - говорится в сообщении пресс-службы немецкого клуба.

34-летний Гомес является воспитанником "Штутгарта". Он выступал за клуб с 2003 по 2009 годы, а также с 2018 года. Кроме того, форвард играл за "Баварию", "Фиорентину", "Бешикташ" и "Вольфсбург". За сборную Германии сыграл 78 матчей и забил 31 гол. Трехкратный чемпион Германии, чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Германии, победитель Лиги Чемпионов.

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