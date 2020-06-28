Марио Гомес объявил о завершении карьеры
Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес принял решение о завершении карьеры после выхода команды в Бундеслигу.
"Марио Гомес прощается со "Штутгартом" после длинной и выдающейся карьеры. Благодарим тебя за голы в составе нашей команды, Марио", - говорится в сообщении пресс-службы немецкого клуба.
34-летний Гомес является воспитанником "Штутгарта". Он выступал за клуб с 2003 по 2009 годы, а также с 2018 года. Кроме того, форвард играл за "Баварию", "Фиорентину", "Бешикташ" и "Вольфсбург". За сборную Германии сыграл 78 матчей и забил 31 гол. Трехкратный чемпион Германии, чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Германии, победитель Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20