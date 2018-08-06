Марио Гомес завершил международную карьеру

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес принял решение завершить карьеру в сборной Германии, сообщает Deutsche Welle.

33-летний футболист сыграл за "Бундестим" 78 матчей и забил 31 гол.

Гомес выступал за национальную команду с 2007 года и принял участие в двух Чемпионатах Мира и трёх Чемпионатах Европы.

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