Марио Кемпес высказался о Месси и Марадоне
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Экс-игрок сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года Марио Кемпес сравнил нападающего Лионеля Месси с Диего Марадоной.
"Месси не повезло быть наследником Диего Марадоны. Невероятно трудно затмить Диего, по всему миру его считают идолом.
Если Месси хочет быть лучше Марадоны... Он не сможет добиться этого, даже в том случае, если выиграет четыре чемпионата мира подряд. У него до сих пор нет трофея чемпиона мира.
Не имеет значения, сколько трофеев он берет, какие титулы он выигрывает. Ему никогда не сравниться с Диего", – сказал Кемпес.
Напомним, что 11 июля Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины. Его команда в финале Кубка Америки минимально переиграла сборную Бразилии со счетом 1:0, победный гол после передачи Родриго де Пауля забил Анхель ди Мария.
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