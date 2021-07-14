Марио Кемпес высказался о Месси и Марадоне

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Марио Кемпес высказался о Месси и МарадонеФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года Марио Кемпес сравнил нападающего Лионеля Месси с Диего Марадоной.

"Месси не повезло быть наследником Диего Марадоны. Невероятно трудно затмить Диего, по всему миру его считают идолом.

Если Месси хочет быть лучше Марадоны... Он не сможет добиться этого, даже в том случае, если выиграет четыре чемпионата мира подряд. У него до сих пор нет трофея чемпиона мира.

Не имеет значения, сколько трофеев он берет, какие титулы он выигрывает. Ему никогда не сравниться с Диего", – сказал Кемпес.

Напомним, что 11 июля Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины. Его команда в финале Кубка Америки минимально переиграла сборную Бразилии со счетом 1:0, победный гол после передачи Родриго де Пауля забил Анхель ди Мария.

Также не пропустите: Месси согласовал контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король футбола, это знает даже первоклашка и мой кот Бадр!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Полностью солгасен с вами!Марадона - герой страны!Тащер Наполи и легенда Барсы!Лео же - распиаренная швабра,эгоистичная кракозябра с ветром в голове и шелестом денег в ручонках мерзких ссвоих!Меци до Марадоны как дотянуться до верхней полки!То бишь никогда!Мда...

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