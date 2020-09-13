Марио Манджукич близок к переходу в "Локомотив"
Московский "Локомотив" договорился с хорватским нападающим Марио Манджукичем, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, российский клуб согласовался с форвардом условия личного контракта. Зарплата игрока составит 2,7 миллиона евро в год. Также стороны согласовали сумму подписного бонуса. Манджукич является свободным агентом, поэтому достанется "железнодорожникам" бесплатно. Трансфер может состояться в ближайшие дни.
34-летний Манджукич ранее выступал за "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), "Вольфсбург", "Баварию", "Атлетико", "Ювентус" и "Аль-Духаиль". За сборную Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.
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|Команда
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|22
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|3
|Краснодар
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|ЦСКА Москва
|22
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|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
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|Сочи
|23
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|Уфа
|22
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|Урал
|22
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|Ахмат
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|Рубин
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|Оренбург
|22
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