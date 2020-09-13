Марио Манджукич близок к переходу в "Локомотив"

Теги локомотив москвамарио манджукичтрансферы

Марио Манджукич близок к переходу в "Локомотив"

Московский "Локомотив" договорился с хорватским нападающим Марио Манджукичем, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, российский клуб согласовался с форвардом условия личного контракта. Зарплата игрока составит 2,7 миллиона евро в год. Также стороны согласовали сумму подписного бонуса. Манджукич является свободным агентом, поэтому достанется "железнодорожникам" бесплатно. Трансфер может состояться в ближайшие дни.

34-летний Манджукич ранее выступал за "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), "Вольфсбург", "Баварию", "Атлетико", "Ювентус" и "Аль-Духаиль". За сборную Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.

Не пропустите: "Локомотив" увеличил предложение по Тикиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Артуро Видаль согласился покинуть "Барселону" бесплатно

Артуро Видаль согласился покинуть "Барселону" бесплатно

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов