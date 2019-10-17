Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"

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Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич, скорее всего, продолжит карьеру в "Милане", передает Il Giornale.

По информации источника, стороны согласовали условия контракта 33-летнего футболиста. Однако пока неизвестно произойдет трансфер в январе или летом.

Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересованы "МЮ" и "Интер".

Напомним, что новый тренерский штаб "Ювентуса" во главе с Маурицио Сарри не рассчитывает на Манджукича.

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