Марио Манджукич определился с новым клубом

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Марио Манджукич определился с новым клубом

Хорватский нападающий Марио Манджукич перейдет во флорентийскую "Фиорентину", сообщает Sportitalia.

По сведениям издания, футболист подпишет с итальянским клубом двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. Зарплата игрока составит три миллиона евро в год. 

34-летний Манджукич является свободным агентом, поэтому достанется "Фиорентине" бесплатно. Ранее сообщалось, что хорватом интересовался "Локомотив". Ранее он играл за "Ювентус", "Вольфсбург", "Баварию" и "Атлетико".

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