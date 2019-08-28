Марио Манджукич отклонил предложение о переходе в ПСЖ

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич отказал ПСЖ в переходе. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее сообщалось, что парижане в срочном порядке ищут нападающего, так как их основные форварды - Килиан Мбаппе и Эдисон Кавани - травмированы, а Неймар в ближайшее время покинет команду.

33-летний хорват был главной трансферной целью ПСЖ, однако футболист хочет остаться в "Ювентусе" как минимум еще на полгода.

Манджукич в минувшем сезоне в 25 матчах забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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