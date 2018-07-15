Марио Манджукич стал пятым игроком, кому удавалось забить в финалах ЧМ и ЛЧ

Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич стал пятым игроком, кому удавалось забить в финалах Чемпионата Мира и Лиги Чемпионов.

Ранее подобное достижение покорилось Ференцу Пушкашу, Золтану Цибору (оба - Венгрия), Герду Мюллеру (Германия) и Зинедину Зидану (Франция).

Напомним, Ракитич прокомментировал поражение сборной Хорватии в финале ЧМ. | soccernews.ru