Марио Манджукич стал пятым игроком, кому удавалось забить в финалах ЧМ и ЛЧ

Теги марио манджукичзинедин зидан

Марио Манджукич стал пятым игроком, кому удавалось забить в финалах ЧМ и ЛЧФорвард сборной Хорватии Марио Манджукич стал пятым игроком, кому удавалось забить в финалах Чемпионата Мира и Лиги Чемпионов.

Ранее подобное достижение покорилось Ференцу Пушкашу, Золтану Цибору (оба - Венгрия), Герду Мюллеру (Германия) и Зинедину Зидану (Франция).

Напомним, Ракитич прокомментировал поражение сборной Хорватии в финале ЧМ. | soccernews.ru

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