Марио Манджукич стал тренером сборной Хорватии

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Марио Манджукич стал тренером сборной Хорватии

Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен

Известный футболист Марио Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, сообщается в официальном твиттере хорватской национальной команды.

Манджукич станет одним из помощников главного тренера национальной команды Златко Далича. Напомним, что сборная Хорватии завоевала прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

35-летний Манджукич в бытность футболистом выступал за "Марсонию", "Загреб", загребское "Динамо", "Вольффсбург", "Баварию", "Атлетико", "Ювентус", "Аль-Духаиль" и "Милан". За сборную Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 гола.

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