Марио Манджукич в скором времени может перейти в "Аль-Гарафу"

Теги марио манджукичювентустрансферы

Марио Манджукич в скором времени может перейти в "Аль-Гарафу"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич в ближайшее время может стать игроком "Аль-Гарафа". Об этом информирует calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что в 33-летнем хорвате заинтересованы еще два катарских клуба - "Аль-Духайль" и "Аль-Райян".

Также в СМИ была информация, что футболист может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.

"Ювентус" получит за игрока около 10 миллионов евро, а сам форвард будет получать в клубе 6 миллионов евро в год.

Манджукич играет в "Ювентусе" с 2015 года. За это время футболист провел 162 матча, в которых забил 44 гола и сделал 24 ассиста.

Не пропустите: Манджукич и Абате отказали катарскому клубу| http://soccernews.ru
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