"Маритиму" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура чемпионата Португалии между "Маритиму" и "Бенфикой".
Не пропустите: "Бенфика" потеряла очки в матче с "Маритиму", "Белененсеш" одолел "Виторию Гимараэш". | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Лэмпард: "Де Брюйне не был так хорош в "Челси", как сейчас"
-
Шевченко: "У нас два финала, но первый – Косово"
-
Маттеус считает, что Анчелотти сам добивался своего увольнения
-
Варан: "Зидан дал мне много"
-
Маццарри или Соуза могут возглавить "Милан"
-
Президент "Локомотива": "С осторожностью относимся к постановке целей"
-
Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Олимпика"
-
Ляказетт готов пригласить Гризманна в "Арсенал"
-
Ван Дейк получил вызов в сборную Голландии
-
Бубнов: "За чемпионство "Спартаку" будет тяжело бороться"
-
Калинич выбыл на несколько недель
-
"Барселона" достигла отметки в 1000 матчей без пропущенных голов в Примере
-
Дзагоев рассказал о своей травме
-
Де Росси может пропустить ближайшие матчи сборной Италии
-
Орлов: "Наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера"
-
Симеоне достиг отметки в 500 матчей за "Атлетико"
-
Лукаку - самый подорожавший игрок мира за последние три месяца
-
Бутко и Ракицкий рискуют пропустить матчи сборной Украины
-
"Бетис" теряет Хави Гарсию
-
Рами вызван в сборную Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|8
|22
|2
|Спортинг Лиссабон
|8
|20
|3
|Бенфика
|7
|16
|4
|Брага
|8
|15
|5
|Маритиму
|7
|15
|6
|Рио Аве
|8
|14
|7
|Боавишта
|8
|10
|8
|Белененсиш
|7
|10
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|10
|10
|Пасуш де Феррейра
|8
|9
|11
|Дешпортиво Чавес
|8
|8
|12
|Фейренсе
|8
|8
|13
|Витория Сетубал
|8
|7
|14
|Портимоненсе
|8
|7
|15
|КД Тондела
|8
|6
|16
|Дешпортиво Авеш
|8
|6
|17
|Морейренсе ФК
|8
|6
|18
|Эшторил
|8
|6