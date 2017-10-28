"Маритиму" и "Белененсеш" побеждают в 10-м туре чемпионата Португалии

В рамках десятого тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. Домашние победы одержали "Маритиму" и "Белененсеш", которые обыграли "Тонделу" и "Морейренсе" соответственно.

"Маритиму" – "Тондела" - 2:0

Голы: Родриго Пиньо, 20 - 1:0, Валенте, 57 - 2:0.



"Белененсеш" – "Морейренсе" - 3:0

Голы: Саре, 21 - 1:0, Йебда, 51 - 2:0, Рони, 88 - 3:0.

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