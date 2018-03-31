"Маритиму" и "Риу Аве" побеждают в 28-м туре чемпионата Португалии
В пятницу в рамках 28-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Маритиму" – "Фейренсе" - 4:1
Голы: Таджо, 51 - 1:0, Таджо, 53 - 2:0, Валенте, 60 - 3:0, Бабанку, 66 - 3:1, Жан Клебер, 81 - 4:1.
"Риу Аве" – "Эшторил" - 2:0
Голы: Пеле, 12 (пенальти) - 1:0, Жералдеш, 39 - 2:0.
Удаление: Ману (90) - "Эшторил".
"Боавишта" – "Тондела" - 1:1
Голы: Асеведо, 31 - 1:0, Томане, 39 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|27
|70
|2
|Бенфика
|27
|68
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|65
|4
|Брага
|27
|61
|5
|Рио Аве
|28
|43
|6
|Маритиму
|28
|42
|7
|Боавишта
|28
|37
|8
|Дешпортиво Чавес
|27
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|27
|33
|10
|Портимоненсе
|27
|31
|11
|КД Тондела
|28
|30
|12
|Белененсиш
|27
|29
|13
|Витория Сетубал
|28
|28
|14
|Дешпортиво Авеш
|28
|25
|15
|Морейренсе ФК
|27
|25
|16
|Пасуш де Феррейра
|27
|25
|17
|Фейренсе
|28
|23
|18
|Эшторил
|28
|22