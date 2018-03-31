"Маритиму" и "Риу Аве" побеждают в 28-м туре чемпионата Португалии

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"Маритиму" и "Риу Аве" побеждают в 28-м туре чемпионата Португалии

В пятницу в рамках 28-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Маритиму" – "Фейренсе" - 4:1

Голы: Таджо, 51 - 1:0, Таджо, 53 - 2:0, Валенте, 60 - 3:0, Бабанку, 66 - 3:1, Жан Клебер, 81 - 4:1.


"Риу Аве" – "Эшторил" - 2:0

Голы: Пеле, 12 (пенальти) - 1:0, Жералдеш, 39 - 2:0.

Удаление: Ману (90) - "Эшторил".


"Боавишта" – "Тондела" - 1:1

Голы: Асеведо, 31 - 1:0, Томане, 39 - 1:1.

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Команда М О
1 Порту 27 70
2 Бенфика 27 68
3 Спортинг Лиссабон 27 65
4 Брага 27 61
5 Рио Аве 28 43
6 Маритиму 28 42
7 Боавишта 28 37
8 Дешпортиво Чавес 27 36
9 Витория Гимарайнш 27 33
10 Портимоненсе 27 31
11 КД Тондела 28 30
12 Белененсиш 27 29
13 Витория Сетубал 28 28
14 Дешпортиво Авеш 28 25
15 Морейренсе ФК 27 25
16 Пасуш де Феррейра 27 25
17 Фейренсе 28 23
18 Эшторил 28 22
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