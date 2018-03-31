"Маритиму" и "Риу Аве" побеждают в 28-м туре чемпионата Португалии

В пятницу в рамках 28-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Маритиму" – "Фейренсе" - 4:1

Голы: Таджо, 51 - 1:0, Таджо, 53 - 2:0, Валенте, 60 - 3:0, Бабанку, 66 - 3:1, Жан Клебер, 81 - 4:1.



"Риу Аве" – "Эшторил" - 2:0

Голы: Пеле, 12 (пенальти) - 1:0, Жералдеш, 39 - 2:0.

Удаление: Ману (90) - "Эшторил".



"Боавишта" – "Тондела" - 1:1

Голы: Асеведо, 31 - 1:0, Томане, 39 - 1:1.

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