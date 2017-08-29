"Маритиму" на выезде переиграл "Портимоненсе"

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"Маритиму" на выезде переиграл "Портимоненсе"

В рамках четвёртого тура чемпионата Португалии "Маритиму" в гостях взял верх над "Портимоненсе".

"Портимоненсе" – "Маритиму" - 1:2

Голы: Эдгар Кошта, 69 - 0:1, Пиреш, 86 - 1:1, Валенте, 90 - 1:2.

"Портимоненсе": Рикарду Феррейра, Лукас, Агбеньену, Пессоа (Манафа, 79), Фернандеш, Фабрисио, Педру Са, Бруно Табата, Эвертон, Паулиньо, Веллингтон (Пиреш, 46).

"Маритиму": Шарлес, Пабло, Заинадин, Бебето, Жилду, Гамбоа, Фабиу Пашеку, Валенте, Жан Клебер (Шен, 90), Эдгар Кошта (Эбер, 90), Эвертон (Родриго Пиньо, 74).

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