Мариу близок к переходу в "Вест Хэм"

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Мариу близок к переходу в "Вест Хэм"
Португальский полузащитник "Интера" Жоао Мариу в ближайшее время перейдет в "Вест Хэм", сообщает журналист Альфредо Педулья в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб арендует португальца с правом последующего выкупа. Хавбек уже согласился перейти в стан "молотков".

В этом сезоне 25-летний Мариу провел за "Интер" 15 матчей и отдал 5 результативных передач.

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