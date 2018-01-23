Мариу близок к переходу в "Вест Хэм"



Португальский полузащитник "Интера" Жоао Мариу в ближайшее время перейдет в "Вест Хэм", сообщает журналист Альфредо Педулья в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб арендует португальца с правом последующего выкупа. Хавбек уже согласился перейти в стан "молотков".

В этом сезоне 25-летний Мариу провел за "Интер" 15 матчей и отдал 5 результативных передач.

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