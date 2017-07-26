Мариу Фернандес: "На Кубке Конфедераций сборная России показала свой максимум"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался о выступлении на Кубке Конфедераций сборной России, за которую он получил право играть.

"На Кубке Конфедераций посмотрел только один матч - с Португалией. Считаю, команда выглядела достойно. Все-таки сборной противостояли чемпионы Европы, да и вообще группа была тяжелой. Игроки показали свой максимум, выложились, их ни в чем нельзя упрекнуть. Но получилось так, как получилось. Нам всем надо продолжать усиленно работать и прогрессировать", - цитирует 26-летнего бека СЭ.

Напомним, Акинфеев стал лидером ЦСКА по количеству матчей в еврокубках. | soccernews.ru