Мариу Фернандес: "На Кубке Конфедераций сборная России показала свой максимум"

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Мариу Фернандес: "На Кубке Конфедераций сборная России показала свой максимум"Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался о выступлении на Кубке Конфедераций сборной России, за которую он получил право играть.

"На Кубке Конфедераций посмотрел только один матч - с Португалией. Считаю, команда выглядела достойно. Все-таки сборной противостояли чемпионы Европы, да и вообще группа была тяжелой. Игроки показали свой максимум, выложились, их ни в чем нельзя упрекнуть. Но получилось так, как получилось. Нам всем надо продолжать усиленно работать и прогрессировать", - цитирует 26-летнего бека СЭ.

Напомним, Акинфеев стал лидером ЦСКА по количеству матчей в еврокубках. | soccernews.ru

комментарии
Ivory

Группа было сложной,ахахаха.

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