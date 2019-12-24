Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в "Ювентусе"



Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу считает, что его одноклубник Алексей Миранчук имеет шансы заиграть в "Ювентусе" и чемпионате Италии.

"Миранчук – техничный игрок. Мне кажется, что в Италии такие футболисты в какой-то момент сталкиваются с определенными трудностями. В Серии А, если ты не прибавишь в тактике и физподготовке – ты не будешь играть. В Италии, если футболист не так хорош с мячом, но много бегает и обучен тактике, он будет выходить на поле.

Алексей должен быть готов к сложностям. Возможно, он не всегда будет попадать в состав, потому что там полно звезд. Нужно быть готовым и к таким вещам. Плюс давление. Один неудачный матч – и все тебя ругают, прессуют. Но в целом, я думаю, что Миранчук может играть в "Ювентусе", – приводят слова Мариу российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может заплатить за футболиста около 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Милана", "Интера" и "Барселоны".

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 21 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Селюк высказался о реальной стоимости Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru