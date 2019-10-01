Мариу опубликовал фото с тренировки "Локомотива"

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Мариу опубликовал фото с тренировки "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу в своем твиттере опубликовал снимок перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико".

"Сосредоточен на матче в Лиге чемпионов", - написал футболист.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" пройдет сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало - в 22:00 мск.

Напомним, Мариу перешел в "Локомотив" этим летом из "Интера" на правах аренды. 

А еще: Азар поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура группового турнира ЛЧ с "Брюгге"| http://soccernews.ru

 
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