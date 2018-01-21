Мариу отказался уходить из "Интера" в аренду

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Мариу отказался уходить из "Интера" в аренду
Португальский полузащитник "Интера" Жоау Мариу, скорее всего, не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает FC Inter News.

По сведениям издания, футболист отказался покидать миланский клуб на правах аренды. Хавбека интересует только полноценный трансфер в другой клуб.

Ранее сообщалось, что португальцем интересуются "Севилья", "Атлетико", "Эвертон", "Уотфорд" и "Вест Хэм".

В этом сезоне 25-летний Мариу провел за "Интер" 15 матчей и отдал 4 результативные передачи.

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