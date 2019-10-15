Мариу прокомментировал поражение сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу высказался о проигрыше своей команды в матче отбора Евро-2020 с Украиной (1:2). Об этом сообщает A Bola.



"Мы не привыкли проигрывать. Наша команда очень конкурентоспособна. Мы старались выиграть, создавали моменты, не хватило удачи немного", - сказал Мариу.



Отметим, что единственный гол у португальцев забил форвард Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Этот мяч стал для него 700-м в карьере.

Сборная Украины с 19 баллами возглавила группу B и досрочно вышла на Евро-2020. У Португалии 11 очков и 2 позиция.

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