Мариу Руй назвал лучшего игрока мира

Защитник "Наполи" и сборной Португалии Мариу Руй рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире.

"Криштиану Роналду - лучший в мире, он никогда не устаёт побеждать и желать большего, и именно этот голод делает его тем, кто он есть. Мы рады, что он в команде. Я надеюсь, что он и дальше будет дарить нам радость, как делал это до сих пор", - цитирует Руя A Bola.

Напомним, что 34-летний Роналду является рекордсменом сборной Португалии по забитым голам - он отличился 98 раз в составе национальной команды.

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