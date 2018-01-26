Мариу стал игроком "Вест Хэма"

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Мариу стал игроком "Вест Хэма"

Португальский полузащитник "Интера" Жоау Мариу перешел в "Вест Хэм", сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

25-летний Мариу выступал за "Интер" с 2016 года, провел за клуб 47 матчей и забил 3 гола. Ранее играл за "Спортинг" и "Сетубал". За сборную Португалии сыграл 31 матч и забил 1 гол. Обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии, Чемпион Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 26 миллионов евро.

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