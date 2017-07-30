"Мариуполь" – "Черноморец" - 3:0 (обзор)

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"Мариуполь" – "Черноморец" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Черноморцем".

Не пропустите: "Мариуполь" разгромил "Черноморец". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Сталь Каменское 3 6
4 Ворскла 3 6
5 Мариуполь 3 5
6 Олимпик Донецк 3 5
7 Верес Ровно 3 3
8 Звезда Кропивницкий 3 2
9 Заря Луганск 3 2
10 Александрия 3 2
11 Карпаты Львов 3 1
12 Черноморец Одесса 3 0
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