"Мариуполь" - "Динамо" Киев - 2:3, "Заря" - "Шахтер" - 0:3 (обзоры)

Теги динамо киевшахтер донецкзаря луганскмариуполь

"Мариуполь" - "Динамо" Киев - 2:3, "Заря" - "Шахтер" - 0:3 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 25-го тура чемпионата Украины.

Видео: "Мариуполь" - "Динамо" Киев - 2:3.

Видео: "Заря" - "Шахтер" - 0:3.

Не пропустите: "Шахтер" разгромил "Зарю". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов