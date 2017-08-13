"Мариуполь" крупно победил "Карпаты"

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"Мариуполь" крупно победил "Карпаты"

В матче пятого тура чемпионата Украины "Мариуполь" с крупным счетом добился победы над "Карпатами". У мариупольцев забивали Вячеслав Чурко и Сергей Болбат. Еще один мяч в свои ворота забил игрок "Карпат" Орест Лебеденко.

"Мариуполь" - "Карпаты" - 3:0 (2:0)
Голы: Чурко, 10 - 1:0, Лебеденко, 18 (автогол) - 2:0, Болбат, 90+3 - 3:0

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко Неплях, Кольцов, Мишнев, Чурко (Белый, 75), Кожанов (Рудыка, 56),  Болбат, Фомин (Виценец, 89).

"Карпаты": Пидкивка, Федецкий, Нестеров, Кортеджано, Лебеденко, Клец, Ди Франко (Грисьо, 71), Мирошниченко, Худобяк, Чачуа (Аркес, 46), Дебелко (Рибас, 54).

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