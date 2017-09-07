"Мариуполь" настаивает на техническом поражении для "Динамо"

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что в его клубе не согласны переносить матч 7-го тура чемпионата Украины против "Динамо".

Напомним, что киевский клуб не приехал на игру в Мариуполь, который находится недалеко от зоны боевых действий на Донбассе.

"Во-первых, у нас действительно начался диалог с киевлянами.Это факт, отрицать не буду. Было осторожное зондирование на тему "Ребята, давайте все же отыграем этот матч". Озвучу мнение не только нашего клуба, но и позицию 700 тысяч жителей Мариуполя, которые, увы, стали участниками этого конфликта. Мы тверды как гранит - никаких переговоров не будет.

Как я сказал нашим коллегам из "Динамо", мы сделаем все от нас зависящее, чтобы дать уважаемому клубу возможность реабилитироваться. "Мариуполь" приложит все усилия, чтобы попасть в первую шестерку. Тогда у "Динамо" появится еще одна возможность приехать в Мариуполь - надеюсь, уже без скандалов.

По поводу самой ситуации наша позиция неизменна. Мы считаем, что регламент превыше всего. Если клуб не явился, то дальше слово за КДК", - отметил он.

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