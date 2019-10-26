"Мариуполь", "Олимпик" и "Заря" добились побед в 12-м туре чемпионата Украины
В субботу состоялись три матча 12-го тура чемпионата Украины.
Во всех играх победы одержали хозяева поля - "Мариуполь" разобрался с "Колосом", "Олимпик" переиграл "Днепр-1", а "Заря" разгромила "Ворсклу".
"Мариуполь" - "Колос" - 2:0
Голы: Кирюханцев, 39 - 1:0, Топалов, 86 - 2:0.
"Олимпик" - "Днепр-1" - 3:2
Голы: Когут, 4 - 0:1, Тейшейра, 11 - 1:1, Кравчук, 69 - 2:1, Назаренко, 71 - 2:2, Вантух, 81 - 3:2.
"Заря" - "Ворскла" - 4:0
Голы: Русин, 16 - 1:0, Юрченко, 45 (пенальти) - 2:0, Кабаев, 61 - 3:0, Леднев, 77 - 4:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|33
|2
|Динамо Киев
|11
|23
|3
|Десна Чернигов
|11
|20
|4
|Александрия
|11
|19
|5
|Заря Луганск
|11
|19
|6
|Мариуполь
|12
|16
|7
|Колос Ковалёвка
|12
|14
|8
|Dnipro-1
|11
|11
|9
|Карпаты Львов
|11
|9
|10
|Олимпик Донецк
|11
|8
|11
|Ворскла
|11
|8
|12
|Львов
|11
|8