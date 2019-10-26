"Мариуполь", "Олимпик" и "Заря" добились побед в 12-м туре чемпионата Украины

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"Мариуполь", "Олимпик" и "Заря" добились побед в 12-м туре чемпионата Украины

В субботу состоялись три матча 12-го тура чемпионата Украины.

Во всех играх победы одержали хозяева поля - "Мариуполь" разобрался с "Колосом", "Олимпик" переиграл "Днепр-1", а "Заря" разгромила "Ворсклу".

"Мариуполь" - "Колос" - 2:0

Голы: Кирюханцев, 39 - 1:0, Топалов, 86 - 2:0.


"Олимпик" - "Днепр-1" - 3:2

Голы: Когут, 4 - 0:1, Тейшейра, 11 - 1:1, Кравчук, 69 - 2:1, Назаренко, 71 - 2:2, Вантух, 81 - 3:2.


"Заря" - "Ворскла" - 4:0

Голы: Русин, 16 - 1:0, Юрченко, 45 (пенальти) - 2:0, Кабаев, 61 - 3:0, Леднев, 77 - 4:0.

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