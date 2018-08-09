"Мариуполь" проиграл "Бордо" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы

"Мариуполь" впервые в своей истории дошел до третьего квалификационного раунда Лиги Европы, и украинской команде сразу же пришлось играть с представителями французского города Бордо, который славится не только вином, а еще и футбольным клубом, который относительно недавно выигрывал чемпионат страны и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Но сегодня "виноделы" выступают только в Лиге Европы и уже успели расправиться с латвийским "Вентспилсом" на предыдущем этапе.

С первых минут "Мариуполь" показал, что не намерен гнуться под авторитетом соперника и сразу же открыл счет. После подачи с углового Мишнев среагировал на отскок мяча от французских защитников и мощно пробил в дальний угол ворот Костиля – 1:0, откровенно неожиданное начало матча.

"Бордо" тоже посчитал этот гол случайностью и принялся опасно подходить к воротам Худжамова. Уже на 13 минуте центральный защитник Пабло отклеился от опекуна во время подачи углового и головой пробил по центру ворот. К счастью для украинских болельщиков, Худжамов находился как раз там, куда летел игровой снаряд и со второй попытки зафиксировал мяч в руках.

Если смотреть на статистику, то "Мариуполь" почти не уступал "Бордо" в первом тайме. По крайней мере, уступал не так сильно, как это можно было заметить на поле. После забитого гола "виноделы" взяли мяч в свои ноги и в течении всей первой половины встречи терроризировали ворота Худжамова. Другое дело, что опасные моменты возникали далеко не всегда. "Мариуполь" исправно отбивался, а по возможности даже бегал в контратаки. Но здесь тоже все было не очень хорошо. Атаки "моряков" или ударялись об французских защитников, или заканчивались неточным последним пасом.

Но, даже несмотря на мизерное количество голевых моментов, "Бордо" смог отыграться. На 33 минуте Камано прорезал оборону "моряков" точным пасом, выведя один на один Лаборда. Форвард не сплоховал и вторым касанием переиграл украинского голкипера – 1:1, "виноделы" забивают гол на выезде.

А через четыре минуты голкипер "Мариуполя" Худжамов решил привезти второй гол. Вратарь получил пас от собственного защитника и пытался выбить "ядро" подальше, но попал в Лаборда, и уже от него мяч залетел в сетку – 1:2, очень быстрое возвращение "Бордо".

Второй тайм начался с третьего гола "виноделов". На 49 минуте Демири потерял мяч на своей половине поля, нападающие "Бордо" в несколько передач дошли до ворот и вывели на ударную позицию Чоумани, который успел как следует прицелиться и поразил ближний нижний угол ворот Худжамова. 1:3, уже второй гол в матче представители Мариуполя привозят гол сами себе.

На 62 минуте "Мариуполь" предпринял хорошую попытку отыграться. Андрей Борячук получил мяч за пределами штрафной площади и мощно "пульнул" в ближний нижний угол. Костиль игровой снаряд не поймал, однако французов подстраховала штанга. Но в целом после забитого гола "Бордо" начал играть с украинским клубом кошки-мышки. Французы держали мяч в своих ногах и пользовались стилем "Барселоны", который проповедует незыблемую истину: "пока мяч у нас, нам не забьют".

На 69 минуте Лаборд мог оформить хет-трик. Форвард получил мяч в штрафной площади соперников и мощно пробил в левый угол ворот. Худжамов вовремя среагировал и смог достать "ядро" кончиками пальцев, совершив неимоверное спасение! А уже спустя 9 оборотов секундной стрелки момент имел "Мариуполь". Пихаленок оказался на ударной позиции и выстрелил из-за пределов штрафной площади – мощно, но над перекладиной.

В конце матча футболисты "Бордо" решили окончательно "засушить" игру и не дали "Мариуполю" ни одного шанса хоть как-то повлиять на счет и сделать его более приемлемым. Хотя сами имели пару моментов, чтобы отгрузить четвертый. Таким образом, французы забили три гола на выезде и практически решили судьбу этой пары. Теперь "морякам" нужно выигрывать 0:3 в гостях, чтобы проходить в плей-офф. Учитывая сегодняшний уровень игры, данная миссия является практически невыполнимой.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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