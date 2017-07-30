"Мариуполь" разгромил "Черноморец"

В рамках третьего тура чемпионата Украины "Мариуполь" одержал разгромную победу над "Черноморцем" со счётом 3:0.

"Мариуполь" – "Черноморец" - 3:0

Голы: Вакуленко, 33 (пенальти) - 1:0, Фомин, 53 - 2:0, Вакуленко, 56 - 3:0.

"Мариуполь": Худжамов, Кюрюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Кольцов, Мишнев, Чурко, Кисиль (Билый, 67), Болбат (Кожанов, 54), Фомин (Рудыка, 83).

"Черноморец": Безрук, Новотрясов, Балан, Рахманов, Каплиенко, Ковалец, Бобко (Мусолитин, 57), Политыло, Татарков (Третьяков, 46), Каверин (Машнин, 67), Хобленко.

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