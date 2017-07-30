"Мариуполь" разгромил "Черноморец"
В рамках третьего тура чемпионата Украины "Мариуполь" одержал разгромную победу над "Черноморцем" со счётом 3:0.
"Мариуполь" – "Черноморец" - 3:0
Голы: Вакуленко, 33 (пенальти) - 1:0, Фомин, 53 - 2:0, Вакуленко, 56 - 3:0.
"Мариуполь": Худжамов, Кюрюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Кольцов, Мишнев, Чурко, Кисиль (Билый, 67), Болбат (Кожанов, 54), Фомин (Рудыка, 83).
"Черноморец": Безрук, Новотрясов, Балан, Рахманов, Каплиенко, Ковалец, Бобко (Мусолитин, 57), Политыло, Татарков (Третьяков, 46), Каверин (Машнин, 67), Хобленко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Сталь Каменское
|3
|6
|4
|Ворскла
|3
|6
|5
|Мариуполь
|3
|5
|6
|Олимпик Донецк
|3
|5
|7
|Верес Ровно
|3
|3
|8
|Звезда Кропивницкий
|3
|2
|9
|Заря Луганск
|3
|2
|10
|Александрия
|3
|2
|11
|Карпаты Львов
|3
|1
|12
|Черноморец Одесса
|3
|0