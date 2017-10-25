"Мариуполь" разгромил "Таврию" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

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"Мариуполь" разгромил "Таврию" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

В рамках 1/8 финала Кубка Украины "Таврия" разгромно проиграла "Мариуполю".

"Таврия" – "Мариуполь" 0:5

Голы: Борячук, 36 - 0:1, Танковский, 53 - 0:2, Коробенко, 73 - 0:3, Коробенко, 83 - 0:4, Борячук, 90 - 0:5

"Таврия": Гурин, Куксенко, Кушнир, Бижко (Елоев, 65), Фетисов, Гриппа, Тищенко, Логвиненко, Жавко, Соколан, Воронченко (Жиганов, 78).

"Мариуполь": Гальчук, Неплях, Тищенко, Белый, Эрикс де Соуза (Насонов, 59), Танковский, Мишнев (Коробенко, 68), Рудыка, Тотовицкий (Кирюханцев, 75), Борячук, Кисиль.

Предупреждения: Гриппа, Кисиль

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