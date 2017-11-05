"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:3 (обзор)

Теги мариупольшахтер донецк

"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 15-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором "Мариуполь" дома уступил донецкому "Шахтеру".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 15 36
2 Динамо Киев 14 29
3 Олимпик Донецк 15 25
4 Верес Ровно 15 21
5 Ворскла 15 21
6 Заря Луганск 15 19
7 Мариуполь 14 17
8 Звезда Кропивницкий 15 14
9 Карпаты Львов 15 14
10 Александрия 15 12
11 Черноморец Одесса 15 12
12 Сталь Каменское 15 11
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