"Мариуполь" упустил победу, "Жальгирис" и софийский ЦСКА одержали победы и другие результаты ЛЕ
В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы были сыграны еще восемь матчей. Вот их результаты.
"Юргорден" - "Мариуполь" - 1:1
Голы: Яворский, 37 - 0:1, Баджи, 90+5 - 1:1.
АПОЭЛ - "Флора" - 5:0
Голы: Тавареш, 25 - 1:0, Лукас, 44 - 2:0, Мораиш, 47 - 3:0 (пенальти), Саллаи, 73 - 4:0, Деллаторре, 78 - 5:0.
"Гонвед" - "Прогрес" - 1:0
Гол: Барас, 82 - 1:0.
"Жальгирис" - "Вадуц" - 1:0
Гол: Антал, 86 - 1:0.
"Зриньски Мостар" - "Валлетта" - 1:1
Голы: Билбийа, 51 - 1:0, ?, 90 - 1:1.
"Маккаби" (Тель-Авив) - "Раднички" - 2:0
Голы: Кьяртанссон, 51 - 1:0, Кьяртанссон, 69 - 2:0, (пенальти).
Удаление: Атзили, 79 ("Маккаби").
"Мольде" - "Лячи" - 3:0
Голы: Халанд, 6 - 1:0 (пенальти), Хестад, 24 - 2:0, Джеймс, 79 - 3:0.
ЦСКА (София) - "Адмира" - 3:0
Голы: Десподов, 29 - 1:0, Десподов, 34 - 2:0, Мауридеш, 38 - 3:0 (пенальти).
Напомним, ранее состоялось еще два матча турнира. | soccernews.ru
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