"Мариуполь" упустил победу, "Жальгирис" и софийский ЦСКА одержали победы и другие результаты ЛЕ

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы были сыграны еще восемь матчей. Вот их результаты.

"Юргорден" - "Мариуполь" - 1:1

Голы: Яворский, 37 - 0:1, Баджи, 90+5 - 1:1.

АПОЭЛ - "Флора" - 5:0

Голы: Тавареш, 25 - 1:0, Лукас, 44 - 2:0, Мораиш, 47 - 3:0 (пенальти), Саллаи, 73 - 4:0, Деллаторре, 78 - 5:0.

"Гонвед" - "Прогрес" - 1:0

Гол: Барас, 82 - 1:0.

"Жальгирис" - "Вадуц" - 1:0

Гол: Антал, 86 - 1:0.

"Зриньски Мостар" - "Валлетта" - 1:1

Голы: Билбийа, 51 - 1:0, ?, 90 - 1:1.

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Раднички" - 2:0

Голы: Кьяртанссон, 51 - 1:0, Кьяртанссон, 69 - 2:0, (пенальти).

Удаление: Атзили, 79 ("Маккаби").

"Мольде" - "Лячи" - 3:0

Голы: Халанд, 6 - 1:0 (пенальти), Хестад, 24 - 2:0, Джеймс, 79 - 3:0.

ЦСКА (София) - "Адмира" - 3:0

Голы: Десподов, 29 - 1:0, Десподов, 34 - 2:0, Мауридеш, 38 - 3:0 (пенальти).

Напомним, ранее состоялось еще два матча турнира. | soccernews.ru