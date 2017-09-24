"Мариуполь" ушел от поражения в матче с "Александрией"

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"Мариуполь" ушел от поражения в матче с "Александрией"В матче 10-го тура украинской Премьер-Лиги "Мариуполь" на своем поле сыграл в ничью с "Александрией".

"Мариуполь" - "Александрия" - 1:1

Голы: Грицук, 28 - 0:1, Яворский, 86 - 1:1.

Напомним, ранее с таким же счетом свой матч завершили "Сталь" и "Олимпик". | soccernews.ru

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