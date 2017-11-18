"Мариуполь" в гостях взял верх над "Карпатами"

Теги карпаты львовмариуполь

"Мариуполь" в гостях взял верх над "Карпатами"

В рамках 16-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" на выезде одолел "Карпаты" благодаря голу Сергея Болбата в середине первого тайма.

"Карпаты" - "Мариуполь" - 0:1

Гол: Болбат, 19 - 0:1.

"Карпаты": Пидкивка, Федецкий, Лобай, Сеныця, Тиссоне, Голодюк, Карраскаль (Акулинин, 84), Гуцуляк, Мякушко (Худобяк, 78), Ди Франко (Стасишин, 57), Гладкий.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский, Неплях, Танковский, Мишнев, Кожанов (Борячук, 81), Тотовицкий (Вакуленко, 70), Болбат (Чурко, 64), Фомин.

Не пропустите: Киевское "Динамо" обыграло "Звезду", "Верес" отстоял ничью в матче с "Зарей". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 16 36
2 Динамо Киев 15 32
3 Олимпик Донецк 15 25
4 Верес Ровно 16 22
5 Ворскла 15 21
6 Заря Луганск 16 20
7 Мариуполь 15 20
8 Александрия 16 15
9 Звезда Кропивницкий 16 14
10 Карпаты Львов 16 14
11 Черноморец Одесса 15 12
12 Сталь Каменское 15 11
Полная таблица

топ-5 тегов