"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (обзор)

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"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Ворсклой".

Не пропустите: "Ворскла" в меньшинстве добыла победу над "Мариуполем". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 17 39
2 Динамо Киев 15 32
3 Олимпик Донецк 17 25
4 Ворскла 17 25
5 Верес Ровно 16 22
6 Заря Луганск 16 20
7 Мариуполь 16 20
8 Александрия 16 15
9 Черноморец Одесса 16 15
10 Звезда Кропивницкий 16 14
11 Карпаты Львов 16 14
12 Сталь Каменское 16 12
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