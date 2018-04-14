"Мариуполь" взял верх над "Вересом" в 27-м туре чемпионата Украины

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"Мариуполь" взял верх над "Вересом" в 27-м туре чемпионата Украины

В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" на своём поле обыграл "Верес" со счётом 2:0.

"Мариуполь" - "Верес" - 2:0

Голы: Чурко, 3 - 1:0, Тотовицкий, 61 - 2:0.

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 56), Демири, Дедечко, Пихаленок (Игнатенко, 76), Чурко, Мишнев, Болбат (Тищенко, 83), Тотовицкий.

"Верес": Бандура, Каменюка, Борзенко (Приймак, 67), Адамюк, Симинин, Каленчук, Карасюк, Кожанов, Степанюк, Западня, Кулиш (Морозенко, 17).

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