Мария Соль Перес - телеведущая, программы которой просматривает Роналду

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Мария Соль Перес - телеведущая, программы которой просматривает РоналдуВ мае этого года аргентинская телеведущая Мария Соль Перес утверждала, что программы с ее прогнозами погоды смотрит даже форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду. В последствии эта информация подтверждения не получила, но это вовсе не дает нам права обойти вниманием эффектную красотку, которая к тому же является преданной болельщицей "Бока Хуниорс".

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