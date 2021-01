Марк Кукурелья забил "Атлетику" на 18-й секунде, установив клубный рекорд (видео)

Полузащитник "Хетафе" Марк Кукурелья забил гол в ворота "Атлетика" из Бильбао уже на 18 минуте встречи. Матч 20 тура Ла Лиги проходит в данный момент.



Этот гол стал самым быстрым в истории клуба в чемпионатах Испании.

The 20th second goal of the Match.

Fastest goal of the Season till now. @cucurella3 scored against @AthleticClub@Athletic_en assist Alena@GetafeCF #AthleticGetafe pic.twitter.com/N1aAd8zVy2