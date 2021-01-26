Марк Кукурелья забил "Атлетику" на 18-й секунде, установив клубный рекорд (видео)

Полузащитник "Хетафе" Марк Кукурелья забил гол в ворота "Атлетика" из Бильбао уже на 18 минуте встречи. Матч 20 тура Ла Лиги проходит в данный момент.



Этот гол стал самым быстрым в истории клуба в чемпионатах Испании.

"Хетафе" и "Атлетик" занимают соседние строчки в турнирной таблице. Клуб из Бильбао набрал 21 очко в 18 играх, соперник - 23 балла.



Напомним, баски стали обладателями Суперкубка Испании, победив в финале "Барселону" 3:2.



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