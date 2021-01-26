Марк Кукурелья забил "Атлетику" на 18-й секунде, установив клубный рекорд (видео)
Полузащитник "Хетафе" Марк Кукурелья забил гол в ворота "Атлетика" из Бильбао уже на 18 минуте встречи. Матч 20 тура Ла Лиги проходит в данный момент.
Этот гол стал самым быстрым в истории клуба в чемпионатах Испании.
The 20th second goal of the Match.— Nayan (@lamnayan) January 25, 2021
Fastest goal of the Season till now. @cucurella3 scored against @AthleticClub@Athletic_en assist Alena@GetafeCF #AthleticGetafe pic.twitter.com/N1aAd8zVy2
"Хетафе" и "Атлетик" занимают соседние строчки в турнирной таблице. Клуб из Бильбао набрал 21 очко в 18 играх, соперник - 23 балла.
Напомним, баски стали обладателями Суперкубка Испании, победив в финале "Барселону" 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14