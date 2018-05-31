Маркано стал игроком "Ромы"

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Маркано стал игроком "Ромы"

"Рома" в своём твиттере подтвердила анонсированный ранее переход защитника "Порту" Ивана Маркано.

30-летний испанец достался "волкам" бесплатно и заключил с римским клубом контракт до 2021 года.

Маркано выступал за "Порту" с 2014 года, сыграл 157 матчей и забил 14 голов. | http://soccernews.ru

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