Маркано стал игроком "Ромы"

"Рома" в своём твиттере подтвердила анонсированный ранее переход защитника "Порту" Ивана Маркано.

30-летний испанец достался "волкам" бесплатно и заключил с римским клубом контракт до 2021 года.

Маркано выступал за "Порту" с 2014 года, сыграл 157 матчей и забил 14 голов. | http://soccernews.ru