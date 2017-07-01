Маркес: "Мы будем биться с Португалией изо всех сил"

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес высказался в преддверии матча за третье место Кубка Конфедераций против национальной команды Португалии.

"Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Поэтому мы будем биться изо всех сил. Нам нужно использовать все свои сильные стороны в игре с португальцами" - сказал Маркес.

Напомним, что матч Португалия - Мексика состоится завтра в 15:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru