Маркес: "Мы будем биться с Португалией изо всех сил"

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Маркес: "Мы будем биться с Португалией изо всех сил"

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес высказался в преддверии матча за третье место Кубка Конфедераций против национальной команды Португалии.

"Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Поэтому мы будем биться изо всех сил. Нам нужно использовать все свои сильные стороны в игре с португальцами" - сказал Маркес.

Напомним, что матч Португалия - Мексика состоится завтра в 15:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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